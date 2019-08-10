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Başkan Şahin geleneği bozmadı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, geleneği bozmadı ve bayram öncesi, önce huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek el öptü, ardından ise şehitliğe giderek dua etti

GÜNCEL 09.08.2019, 22:15 09.08.2019, 22:20 Enes Subaşı
Başkan Şahin geleneği bozmadı
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BAŞKAN Şahin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Alanya Huzurevi’ndeydi. Kurban Bayramı öncesi huzurevi sakinleriyle bir araya gelen ve el öpen Şahin, sorunları dinledi ve yapılması gerekenlere ilişkin notlarını aldı. Huzurevi ziyaretinin ardından, vatan savunmasında canını veren şehitlerimize dua eden Şahin, “Onların sayesinde bu cennet vatanda nefes alıyoruz” dedi. Şahin, “Her bayram olduğu gibi yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte önce Alanya Huzurevi’ndeki yaşlılarımızı ziyaret ettik, oradan da sayelerinde ülkemizde rahatça yaşayabildiğimiz şehitlerimi ziyaret ettik. Mekanları cennet olsun. Yaşlılarımıza da Allah uzun ömür nasip etsin. Kurban Bayramı’nın tüm Alanya’mıza, ticaret erbaplarımıza ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. ALTSO’daki bayramlaşma töreni bayramın ilk günü saat 13.00’de olacak. Tüm üyelerimizi bayramlaşmaya bekliyoruz” diye konuştu.

#Başkan Şahin #mehmet şahin #ALTSO #ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası
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