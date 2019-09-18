Başkan Şahin'den Litvan iş adamlarına çağrı! 'Alanya'ya yatırım yapan kazanır'

LİTVAN İş adamlarını ALTSO Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Şahin, turizm, tarım ve inşaat gibi Alanya’nın lokomotif sektörleri konusunda bilgiler vererek, iş adamlarını Alanya’ya yatırım yapmaya davet etti.Aynı zamanda Litvanya’nın Alanya Fahri Konsolosu da olan Başkan Şahin, bu görevi de yürütmekten büyük memnuniyet duyduğunu Litvan iş adamlarıyla paylaştı. Alanya’da yaşayan Litvan vatandaşlar gibi çeşitli ülkelerden gelen 43 bine yakın yabancı uyruklunun Alanya’dan mülk edindiğini söyleyen Başkan Şahin, “Biz burada yaşamayı seçen yabancı uyruklu dostlarımıza “Yeni Alanyalılar” diyoruz. Kendileri ile birlikte güzel Alanya’mızda yaşıyor olmaktan da çok mutluyuz” dedi.

ŞAHİN; “YABANCI YATIRIMCIYA POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ”

Alanya’da güvenli bir şekilde ticaret yapılabildiğini Litvan iş adamlarına anlatan Başkan Şahin, yabancı sermayeli çok sayıda şirketin de ALTSO üyesi olduğuna dikkat çekti. Başkan Şahin, vatandaşlık, çalışma izni, şirket kurma gibi konularda da Litvan heyete ayrıntılı bilgi verdi. Bu konularda Alanya’ya yatırım yapmak ve ikamet amacıyla gelen yabancı ülke vatandaşlarına pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizdi.Başkan Şahin, “Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yurt dışına çok sayıda KOSGEB destekli iş gezisi düzenledik. Litvanya’ya da iki kez iş gezisi düzenledik. Üyelerimiz çok memnun kaldılar” dedi.

ŞAHİN: “ALANYA’MIZ GÜVENLİ ŞEHİR”

Konuşmasında Alanya’nın ekonomisi, tarihi ve doğal güzelliklerinden de bahseden Başkan Şahin, “Alanya’mızın üç tana ana lokomotif sektörü var. Bunlar, turizm, tarım ve inşaattır. Emlak sektörünü de son yıllardaki çıkışıyla bu sektörlere ekleyebiliriz. Alanya’mız güvenli ve huzurlu bir şehir. Her milletten yüzlerce, binlerce vatandaş Alanya’mızda güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşıyor ve ticaret yapıyor” dedi.

DUMBRAVA: “ALANYA’DA OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Başkan Şahin’den sonra söz alan Litvanya Panevezys Ticaret, Sanayi ve El Sanatları Odası Utena Şube Müdürü Jurgis Dumbrava ise Alanya’da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Alanya’nın çok güzel ve yaşanabilir bir şehir olduğunu belirten Dumbrava; “ Alanya’ya yeniden geleceğimiz kesin. Çok olumlu izlenimler edindik. Başanımız ve Fahri Konsolosumuz Sayın Şahin’e de bize gösterdiği misafirperverlik nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.Şahin, ziyaretin son bölümünde Litvan Heyetine muz ürünlerinden yapılan hediye paketleri ve Alanya’yı tanıtıcı kitaplar hediye etti. Litvan Heyeti de başkan Şahin’e kendi şehirlerini temsil eden ürünlerden takdim ettiler.