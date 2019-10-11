Başkan Şahin'den KOSGEB’e çağrı

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “2019 turizm sezonunun son günlerine geldik. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda turist sayısında ciddi bir artış göze çarpıyor. Ama ‘rakamsal’ anlamda göze çarpan bu artış, ekonomik olarak sektöre yansımadı. Sayıya bakarak, turizm iyi geçti diyemeyiz. Durum bu haldeyken hükümetimizin sessiz kalmayacağını biliyoruz. Devletimizden talebimiz KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kredi vererek, sektörü rahatlatmaları yönündedir. Bu konuda ilgili birimlere de görüşlerimizi iletip netice almaya çalışıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum biz ALTSO yönetimi olarak ‘Balık vermekten çok balık tutmayı öğreten’ bir yönetim anlayışı içerisinde olduk bu zamana kadar. Nitelikli turist sayısını arttırmak için de çeşitli projeler ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Önümüzde yıllarda nitelikle turist sayısının artmasıyla sektör kendi çarklarını döndürebilecektir.”