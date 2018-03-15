Başkan Şahin'den eğitime destek

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin tarafından yaptırılan Melahat Seher İlkokulu Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin 'İyi ki varsınız, iyi ki kütüphanemizi yaptırdınız. Sizi çok seviyoruz' sözleriyle karşılanan Başkan Şahin, öğrencilerin sevgi seli karşısında oldukça duygulandı. Açılış esnasında öğrencilerle sohbet eden Başkan Şahin, insan hayatında eğitimin önemine değindi. Şahin; “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim hayatına yapılan her katkı kutsaldır” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in eğitime büyük önem verdiğine vurgu yaparak, kütüphaneye desteklerinden dolayı da teşekkür etti.