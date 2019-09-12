Başkan Şahin'den anlamlı jest
Alanya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Şahin, bir dizi temaslarda bulunmak için gittiği Beyaz Rusya (Belarus) Cumhuriyeti İvje bölgesinde yaşayan Tatar Müslümanlarını ziyaret etti.
BAŞKAN Şahin, İvje'de yaptığı temaslar sırasında öğrendiği, Beyaz Rusya'da bulunan 2 faal camiden biri ve en eskisi olan İvje Cami'sini ve Müslüman cemaati ziyaret etti. Cami imamı ve cemaatin lideri konumunda bulunan Adnan Yakup'dan cami hakkında bilgiler alan Mehmet Şahin, burada incelemelerde bulundu.
‘SİZİ YÜREKTEN KUTLUYORUM’
Başkan Şahin, “Büyük çoğunluğu Hristiyan olan bir ülkede 200 yıllık İvje Camisini yaşatan siz değerli kardeşlerimle gurur duyuyorum. Şahsım adına caminizin yaşaması adıma elimden gelen desteği vermekten şeref duyarım” dedi.
‘ÇOK DUYGULANDIK’
Tatar cemaatinin önderi konumunda bulunan cami imamı Adnan Yakup da Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu sıradan bir ziyaret değil, bu bizim burada yalnız olmadığımızı gösteren çok anlamlı bir ziyaret. Yoğun programı arasında biz Müslüman kardeşlerini unutmayan Başkan Mehmet Şahin'e teşekkür ederim. Biz 1812 yılında yapılan bu camiyi yaşatmak ve İslam nurunun bu topraklarda kaybolmaması için çalışıyoruz. Tekrar Mehmet Şahin beye teşekkür ederim” dedi.
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