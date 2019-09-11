Başkan Şahin, Belarus temaslarına devam ediyor

ŞAHİN ve beraberindeki heyet resmi ziyaretlerin ardından fabrika ve üretim alanlarında da incelemelerde bulundu. Büyükbaş Hayvancılık ve süt üretim tesisi Milida Firmasını da ziyaret eden Şahin, buradaki yenilikler ve faaliyetler konusunda firma yetkililerinden bilgi aldı.

BELEDİYE BAŞKANI BULAK, ŞAHİN’E EŞLİK ETTİ

Ivje Belediye Başkanı Aleksandr Ivanovich Bulak’ da valilik ve ticaret odası ve firma ziyaretleri esnasında Başkan Şahin ve Çetinkaya’ya eşlik etti. Şahin’i biran olsun yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Bulak, Alanya ile olan ilişkileri sürdürmek için bundan sonrada gayret göstereceklerini dile getirdi.Şahin bugünün ilk ziyaretini kendisini Belediye Başkanı Bulak ile özel olarak Belarus’a davet eden Grosni Bölge Valisi Vladimir Vasilyevich Kravtsov’a yaptı. Vali Kravtsov’a, Alanya’nın ekonomisi, tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri hakkında bilgi veren Başkan Şahin, burada da Bölge Valisi Kravtsov aracılığıyla Belarus halkını da Alanya’ya davet etti. Şahin’in ziyaretini değerlendiren Bölge Valisi Kravatsov, “Sayın başkan ile kapsamlı biçimde bilgi alışverişinde bulunduk. İşbirliği fırsatlarını değerlendirip iki şehir arasında ticari, ekonomik ve sosyal anlamda köprü kurmayı istiyoruz. Ben kendisine bizi kırmayıp buraya geldikleri için teşekkür ederim” dedi.

TİCARET ODASINDA KAPSAMLI SUNUM

Başkan Şahin, kaymakamlığın ardından Grosni Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, Başkan Kostyuk Mechislav Beonislavovich’i ile görüştü. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Başkan Şahin’ne Belarus ekonomisi konusunda kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Başkan Şahin’de Alanya’nın lokomotif sektörleri olan turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörleri hakkında önemli bilgiler aktarırken, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın faaliyetleri konusunda da bilgi verdi.ALTSO’ya üye yabancı sermayeli şirketler hakkında da konuşan Başkan Şahin, “Odamıza üye çok sayıda yabancı sermayeli şirket var. Biz yabancı üyelerimize Alanya’mızda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onların her sıkıntısına çözüm üretiyoruz. Buradan Belaruslu iş adamlarını Alanya’mıza yatırım yapmaya davet ediyorum. Ülkemizde yabancı sermaye ile yatırım yapmanın büyük avantajları ve kolaylıkları var. Bu konuda bütün iş adamlarının gönlü rahat olsun. ALTSO olarak elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi. Başkan Şahin’den sonra söz alan Grosni Ticaret Odası Başkanı Kostyuk Mechislav Beonislavovich’i ise ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve Alanya Belediye Başkan Adayı ve ALTSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Anastasia Petrova Çetinkaya’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Beonislavovich’i, ticaret odası faaliyetleri ve Grosni’nin ekonomik yapısı hakkında Başkan Şahin’e önemli bilgiler aktardı ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Kravtsov ise Alanya heyetine, bölge hakkında önemli bilgiler aktararak, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Şahin, Grosni Valisi Vladimir Vasilyevich Kravtsov ve Grosni Ticaret Odası Başkanı Kostyuk Mechislav Beonislavovich ziyaretlerinde, Alanya’ya özgü ipek kozası tablosu ve Alanya’yı tanıtıcı ürünler hediye ederken, Belaruslu yetkililer de Belarus’u tanıtıcı argümanlar hediye etti.

ŞAHİN, FİRMA ZİYARETLERİ YAPTI

Programı esnasında birçok işadamı ile yüz yüze görüşme imkanı da bulan Şahin, Süt Üretimi yapan Milida Firması’nı da ziyaret etti. Belediye Başkanı Bulak’ın tavsiyesiyle gittikleri tesisteki çalışma sistemi hakkında bilgiler alan Şahin, ”Hayvancılığın Alanya’mızda gelişimine katkı için Belarus’un bilgi ve tecrübelerinden yararlanmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konuda çok ilerideler. Alanya’nın iklim durumu göz önüne alınarak hayvancılığın gelişimine katkı yapabilmek için Belaruslu dostlarımızla görüşmelerimizi sürdüreceğiz” dedi.