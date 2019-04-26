Başkan Özkan Alanya’dan 100. yıla davet edecek

ÖZKAN, Türkiye Gençlik Birliği’nin liseli örgütüne 2011’de son sınıftayken Bursa’da katıldı. 2012 Eylül’ünde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. TGB İstanbul İl Yönetim Kurulu’na 2013 yılında girdikten sonra İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanlığı görevini 1 yıl boyunca yaptı. Kulüp başkanlığı döneminde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Haziran şehitlerinden Abdullah Cömert’in adıyla alternatif kantin kurulmasına önderlik ederek fakülte öğrencilerinin kapalı kantin ihtiyacının çözülmesini sağladı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Birim Örgüt Başkanlığı görevini üstlenen Özkan, terör örgütünün açılım sürecinde üniversiteleri ele geçirmeye çalışmasına karşı TGB’nin bağımsızlık ve hürriyet bayrağını Beyazıt Kampüsü’nden yükseltmeye ön ayak oldu. Kampüs başkanlığının ardından 2015’te TGB İstanbul İl Başkanlığı görevine gelerek 2,5 sene boyunca bu görevi yaptı. TGB Genel Yönetim Kurulu üyeliğini de yürüten Okan Özkan, bir süredir TGB Genel Sekreterlik görevine vekâlet ediyordu. 30 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da düzenlenen TGB 5. Olağan Genel Kongresi’nin ardından yapılan genel yönetim kurulu toplantısında Genel Sekreterlik görevine seçildi.