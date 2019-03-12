Başkan Gül'den esnaf ziyaretleri

KEMER Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül, CHP İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, İYİ Parti İlçe Başkanı Ergün Büyükbaş, belediye meclis üyesi adayları, her 2 partinin ilçe kadın kolları ve ilçe gençlik kolları üyeleri ve seçim çalışmalarında gönüllü olarak çalışan Kemerlilerle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Gül ziyaretlerinde karşılaştığı kadınlara çiçek vererek geçmiş Kadınlar Günü'nü de kutladı.

'ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ'

Esnaf ziyaretlerine Yeni Mahalle'den başlayan Başkan Gül, "12 Mart ülkemiz ve milletimiz için çok özel bir tarih. Çünkü bugün İstiklal Marşı'mızın kabulünün 98'inci yıldönümü kutluyoruz. Öncelikle Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, ülkemizin kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin yaşatılması uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz" dedi.

'TOPLAMA KALABALIK DEĞİL'

Başkan Mustafa Gül, "Bugün Yeni Mahalle'den başlayarak esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bizimle beraber bu ziyaretlerimize katılan arkadaşlarımız Kemer'de yaşayan vatandaşlardır. Diğer adaylar gibi toplama kalabalıkla seçim çalışması yapmıyoruz. Özbeöz Kemer'de yaşayan vatandaşlarımızla, gönüllü olarak bize destek veren halkımızla birlikteyiz. Katkıları ve destekleri için tüm halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.