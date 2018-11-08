Başkan Gül: Atatürk yolumuzu aydınlatıyor

KEMER Belediye Başkanı Mustafa Gül, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Gül mesajında şunları kaydetti:

"'Bağımsızlık ve demokrasi benim karakterimdir' diyen Mustafa Kemal'in özgürlük, değişim ve çağdaşlaşma projesi olan laik Türkiye Cumhuriyeti'nin, günümüzde de içtenlikle benimsenmesi, savunulması, kararlılıkla korunması gereken en önemli eserlerden biridir. 80 yıl önce ölümsüzlüğe yolcu ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün düşünceleri ve eserleriyle yolumuzu aydınlatıyor. Atatürk bir coğrafyaya da tarihe de sığmayan çağının en önemli devlet adamlarından biridir. Eserleri sadece yaşadığı dönemde değil, aradan 80 yıl geçmesine rağmen günümüzde de öneminden hiçbir şey kaybetmemiş, tam tersine her gün daha fazla değer kazanmıştır. 10 Kasım'lar bu yüzden kazanımları sahiplenme, koruma, güçlendirme ve geleceğe taşıma günüdür. Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan Türkiye Cumhuriyeti, birlik, beraberlik ve bütünlük içinde özgürlüklerine sahip çıkan vatandaşlarımızın kararlılığıyla sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu inançla Ebedi Liderimiz Atatürk'ü saygıyla selamlıyor, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."