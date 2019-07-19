Başkan Demir sert konuştu! 'Turistler çok mu dürüst?'

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir çarşı merkezinde yaşanan olaylara ilişkin farklı bir bakış açısı geliştirerek rehberlerin de çok masum olmadığını ifade etti. Rehberlerin esnafı kötülemekten vazgeçmesi gerektiğine dikkat çeken Demir, “Tek tük, sıkıntılı esnaf çıkabilir. Çıktığı vakit ilgili makamlarca cezaları veriliyor. Bizler de cezaları verildiği zaman, dükkanları kapatıldığı zaman esnafımızı ‘Neden kapattınız?’ diye savunmuyoruz çünkü cezasını çekmesini doğru buluyoruz. Ama çıkan çürük elmaları parmakla göstermenin de doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.

‘ALANYA EN GÜVENLİ YERLERDEN BİRİ’

Alanya’da rehberlere çekidüzen verilmesi gerektiğini belirten Demir, “Tabii ki bir çuval cevizin içinde üç beş tane çürük olduğu gibi üç beş tane sorunlu esnaf olabilir, sıkıntılar olabilir. Ama Alanya huzurlu bir yer. Çünkü 600- 700 tane polisimiz ve 120-130 tane zabıtamız var gücüyle çalışıyorlar. Hem emniyeti sağlıyorlar, hem de sıkıntıları anında gideriyorlar. 30 bin esnafı olan Alanya’da 3-5 tane esnaf çıkabilir. Bunlar da esnaf olarak dükkan sahibi değil veya işletme sahibi değil, çoğunlukla yanındaki çalışan kişiler oluyor. Onlar da ondalıkla çalıştığı için, maaşlı olmadıkları için ufak tefek hareketlerde bulunabiliyorlar. Zaten bu esnaflara da zabıta gücüyle, polis gücüyle büyük cezalar ve kapatmalar uygulanıyor, sizler de şahitsiniz. Rehberin dediği gibi Alanya çok kötü, sahipsiz, yaşanamaz bir yer değil. Biz Alanya esnafına da, emniyetimize de, zabıtamıza da güveniyoruz. Alanya dünyanın en huzurlu yeri. Çok büyük olaylar hiçbir zaman olmadı” şeklinde konuştu.

‘TURİSTLERİN HEPSİ İYİ NİYETLİ DEĞİL’

Nuri Demir Avrupa’dan gelen turistlerin Türkiye’ye sigortalı olarak geldiklerini ve bunu da fırsata çevirebildiklerini ifade ederek “Turistlerin hepsi iyi niyetli olarak gelmiyorlar. Tatili bedavaya getirmek için sigorta yapıyorlar. Dönüşünde sigortadan o tazminatı alıp bir başka ülkeye turist olarak gitmeye çalışıyorlar. Her gelen turist de çok dürüst değil” dedi.