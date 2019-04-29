Başkan Çavuşoğlu'ndan Josef Sural açıklaması

Mehmet AL

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada:' Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Çok üzgünüz. Camia yasta. Gece 2 sularında Kayseri'den futbolcularımız kiralanan özel araçla Alanya'ya dönerken şehir girişinde şoförlerin uyuyakalmasıyla birlikte meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan futbolcumuz Sural'i kaybettik. Araçta 7 futbolcumuz vardı. Diğerlerinde sıyrıklı bazı yaralar var ama sağlık durumları iyi. Herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Sural ameliyata alındı fakat maalesef ameliyata alındıktan bir saat sonra kaybettik. Üzüntü içerisindeyiz. Türkiye'nin her yerinden kulüp başkanları acımızı paylaştılar. Ailesi için de bizim için de çok zor bir durum. Eşine anlatırken bile zor anlar yaşadık. 2.5 aylık kız çocuğu var. Yine 4 yaşında bir kızı dahavar. Zor. Ne dersek diyelim anlamı olmuyor. Doğrusu ben de ilk kez kamera karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum.

Çavuşoğlu kendiine yöneltilen bir soru üzerine; 'Cenaze programı konusunda planlarımız devam diyor. Kulüp binasında bir tören planlamayı düşünüyoruz. Dışişleri Bakanımızın da gelmesine göre saatler belli olacak.' açıklamasında bulundu.

Kazaya karışan sürücülerle ilgili yaptığı açıklamada Çavuşoğlu: 'Sürücüler ile ilgili çalışmayı Emniyet Müdürlüğü sürdürüyor. VIP araçta iki şoförün bulunduğu ikisinin de uyuduklarını ve kaza anını hatırlamadıklarını emniyetten aldığım bilgiye göre söylüyorum.' ifadelerini kullandı. Araçta bulunan diğer futbolcuların taburcu işlemleriyle ilgili olarak: 'Tedavileri sürüyor en kısa sürede evlerine gönderirler diye düşünüyorum.' dedi.

Konya maçı ile ilgili bir soru üzerine Çavuşoğlu: 'Onunla alakalı bir çalışmamız olacak. Hakikaten de zor bir süreç içerisindeyiz. Bu kolay bir iş değil. Onunla ilgili çalışmamız olacak önümüzdeki maç pazartesi olduğu için izin işlerini teknik ekip belirliyor. Maç pazartesi olduğunda genelde 2 gün izin kullanılıyor o izinden dolayı serbest bırakıldı yoksa kafileyle dönüyorlardı.' ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarının psikolojik durumlarının sorulması üzerine şu ifadeelri kullanan Çavuşoğlu: Hiç iyi değiller. Hem kaza atlattılar hem de arkadaşlarını aile içindeki bir ferdimizi kaybettik. Herkes çok üzgün psikolojileri alt üst oldu. Sergen hoca da akşam İstanbul'a gitmişti, ilk uçakla Alanya'ya geliyor. Dışişleri Bakanımızda yurt dışından aradı onun gelmesiyle törenimizi düzenleyeceğiz' dedi.