Başkan Çandır'da yüksek enflasyon uyarısı

BATI Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve ATB Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. TÜİK'in tüketici enflasyonunu (TÜFE) martta aylık yüzde 1.03, yıllık 19.71 olarak açıkladığını belirten Çandır, artışın beklentinin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Çandır, "Geçen yıl mayıs-kasım döneminde hızlı bir yükseliş eğilimi gösteren enflasyon, aralık ayından bu yana yavaş yavaş da olsa bir düşüş eğilimine girmiştir. Ancak bugün açıklanan mart ayı tüketici enflasyonundaki aylık ve yıllık artışlar bu düşüş eğilimini duraksatmıştır" dedi. Yurt içi üretici enflasyonunun (Yİ-ÜFE) Mart'ta aylık 1.58 ve yıllık 29.64 olarak açıklandığını belirten Çandır, "Üretici enflasyonu geçen yıl nisan-eylül döneminde yaşanan hızlı artıştan sonra ekim ayından itibaren düşüş eğilimine girmiştir. Burada önemli olan ÜFE'de, TÜFE'ye göre çok daha hızlı bir düşüşün yaşanmasıdır. Açıklanan veriler, ÜFE'deki düşüş eğiliminin de duraksadığını bize göstermektedir" dedi.

ÇEKİRDEKİ DÜŞÜŞ OLUMLU

Mart ayı çekirdek enflasyonunun aylıkta yüzde 0,28 ve yıllıkta da yüzde 17,53 olarak ilan edildiğine dikkat çeken Çandır, enflasyonun yönünü belirleyen çekirdek enflasyonun düşüş eğilimini sürdürdüğünü bildirdi. Geçen aylara göre çekirdek enflasyondaki düşüş hızının yavaşladığını belirten Ali Çandır, şu uyarılarda bulundu:

"Geçen yıl haziran-ekim döneminde yaklaşık 2 katına çıkan ve son beş aydır düşüş eğilimine giren çekirdek enflasyon, mart ayında da düşüş eğilimini sürdürmüştür. TÜFE ve ÜFE'deki bu ay yaşanan düşüş duraksamasına karşın çekirdekteki düşüş eğiliminin devam etmesi, önümüzdeki dönem için olumlu bir beklenti yaratmaktadır. Ancak burada dikkat çeken konu çekirdek enflasyondaki düşüş hızının giderek yavaşlamasıdır. TÜFE ve ÜFE'deki düşüş hızından giderek daha yavaş hareket eden çekirdek enflasyonun kalıcı özellikleri dikkate alınırsa, enflasyonlarımızdaki düşüşün önümüzdeki aylarda daha yavaş olabileceğine işaret etmektedir."

BATI AKDENİZ'İN ENFLASYONU YÜKSEK

Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi enflasyon rakamlarını da değerlendiren Başkan Çandır, bölge enflasyonun mart ayında aylıkta yüzde 1,06, yıllıkta ise yüzde 20,57 olarak ülke ortalamasının üzerinde ilan edildiğini kaydetti. Çandır, Batı Akdeniz'in 26 bölge içerisinde aylıkta 11. sırada, yıllıkta ise 17. sırada yer aldığını bildirdi.

Çandır, bölge ve ülke genelinde sağlık ve gıda harcamalarındaki fiyat artışına dikkat çekerken, Batı Akdeniz'de sağlık harcamasının yüzde 2.88 ve gıda harcamasının yüzde 2.66'lık artışla ilk iki sırada yer aldığını belirtti. Çandır, haberleşme harcamalarında yüzde -0,51'lik düşüş görüldüğünü kaydetti.