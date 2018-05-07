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Başkan çalışmaları yerinde inceledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çayarası Yaylası’na giderek yapımı devam eden yeni çarşı ve cami inşaat alanında incelemelerde bulundu

Başkan çalışmaları yerinde inceledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çayarası Yaylası’na giderek yapımı devam eden yeni çarşı ve cami inşaat alanında incelemelerde bulundu

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:01
Başkan çalışmaları yerinde inceledi
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ALANYA Belediyesi, Çayarası Yaylası’nda Alanya- Konya yolu genişletme çalışmaları kapsamında yıkılan dükkânların yerine modern bir çarşı ve cami kazandıracağı projede inşaat çalışmalarına hızla devam ediyor. Projede 500 kişilik cami, içerisinde sağlık ocağı, tamirhane, manav, market, restoran, fırın gibi birçok dükkânın yer alacağı 34 tane yeni dükkan ile birlikte park ve sosyal alanlar yer alıyor.
‘DÜKKANLAR RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HİZMETE GİRECEK’
Çayarası bölgesinde inşaat çalışmaları devam eden yeni çarşı ve kültür merkezi inşaatında sona gelindiğini vurgulayan Başkan Yücel, ‘Birçok mahallemiz buradan yaz kış alışverişlerini yapıyor. 34 tane yeni dükkân ile birlikte park ve sosyal alanlar yaparak Çayarası’nı adeta bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Dükkanlarımızı Ramazan Bayramı’ndan önce vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Merkezimizin vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 14:27
Anahtar Kelimeler:
InşaatÇAYARASIAdem Murat YücelAlanya Belediye Başkanı
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