Başkan Böcek’ten Türkiye’ye örnek: ‘Acil yardım hattı işbirliği’ imzalandı

Ceren ŞAHİN

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Türkiye’de bir ilke imza attı. Kadın örgütleri cinsiyetçi uygulamalara karşı mücadelesini yükseltirken, kadınlara destek eli Antalya’dan geldi. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının son bulması adına harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile işbirliği protokolü imzaladı. Federasyon Başkanı Canan Güllü Türkiye'de genelinde bir ilke imza atarak mağdurların yanında yer alan Başkan Böcek’e kadınlar adına teşekkür etti. İmza töreninde Alanya’dan bir isim de yer aldı. Kadın mücadelesine verdiği destekle bilinen Antalya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatlarından Müge Gezginci protokol töreninde Başkan Böcek ve Güllü’ye eşlik etti.

‘HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ’

'Acil yardım hattı işbirliği' protokolü ile şiddet ve cinsel istismar mağdurları, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde önleme ve koruma adına 0549 656 96 96 ve 0212 656 96 96 numaralı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu acil yardım hattını arayabilecek. Kadın mücadelesine duyduğu saygıya dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, toplumsal mücadelenin kazandırdığını ve yerel yönetimlerin de bu anlamda önemli sorumlulukları olduğunu belirtti. Başkan Böcek “Son günlerde artan şiddet, cinayet ve istismar vakalarının önlenmesi adına acil eylem planı olarak şiddet genelgesini ilk imzalayan büyükşehir belediyesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

GÜLLÜ'DEN BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Türkiye'de 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana 286 kadının öldürüldüğünü dile getiren Güllü, protokolün önemine dikkat çekti. Güllü, geçtiğimiz günlerde Kepez’de yaşanan 274 erken yaş doğum vakasına ve Alanya’da verilen ‘Erkeklik Diploması’na hatırlatarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin protokolü imzalayarak attığı adımın vakalarda önleyici olacağına ve cinsiyetçi uygulamalara son vereceğine vurgu yaptı. Güllü duyarlılığı için Başkan Böcek'e tüm kadınlar adına teşekkür etti.