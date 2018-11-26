Başkan Böcek'ten ortaokul öğretmenine sürpriz

KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerine sürpriz ziyaretler gerçekleştirerek, öğretmenlerini sevindiriyor. Başkan Muhittin Böcek, 1975 yılında Bahtılı Ortaokulu’ndan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Naşide Ersoy Bender’i Güzeloba Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Kapı da Başkan Muhittin Böcek’e gören öğretmeni Naşide Ersoy Bender, büyük bir mutluluk yaşadı. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Bender’i elinden öpen Başkan Böcek, “Size bu güzel günde bir sürpriz yapmak istedim. Öğretmenlerimiz bizlerin bu günlere gelmesinde çok emek harcadı. Çok teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Sizler yarınlarımızın aydınlık nesillerini yetiştiriyorsunuz” dedi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öğretmeni ile bir süre sohbet ederek, okul günlerine yad etti. Başkan Böcek, öğretmeni Naşide Ersoy Bender’e “Ben Bu Şehre Aşığım” kitabını da imzalayarak hediye etti.