Başkan Böcek sözü: 'Kimsenin ekmeği ile oynanmayacak'

Ceren ŞAHİN

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Alanya gündemine ilişkin merak edilenleri Yeni Alanya aracılığı ile yanıtladı. Alanya’da arıtma çilesinin biteceğini müjdeleyen Başkan Böcek “Büyütme, yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları 2021-2022’de tamamlanacak” dedi. Başkan Böcek Akçatı’da yaşanan su savaşına da değinerek düğümü önümüzdeki hafta çözeceğini, halka öncelik tanıyarak kararını vereceğini kaydetti. Cadde devirlerinin ardından “Tedirginiz” diyen emekçilere de yanıt veren Başkan Böcek “Personellerimiz rahat olsun. Asla mağduriyet yaratmayacağız. Büyükşehirle çalışmaya devam edecekler” dedi. Öte yandan belediyenin lojistik imkanlarıyla siyasi faaliyette bulunan personellerin olduğuna ilişkin duyumlar aldığını vurgulayarak “Bu tip siyasi faaliyetlere asla göz yummam, izin vermem. Uyarıyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÖCEK’TEN ARITMA MÜJDESİ GELDİ

Alanya’nın kanayan yarası arıtmalara ilişkin Başkan Böcek’ten müjde geldi. Belek, Kemer ve Alanya arıtmalarında büyütme, yenileme ve kapasite artırımı çalışmalarının 2021-2022 yıllarında tamamen biteceğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi öz kaynakları ile Alanya Konaklı Arıtma Tesisi’ni 12 milyonluk bir yatırımla 2020 yılında tamamlayacaklarını kaydeden Başkan Böcek, şunları aktardı: “Okurcalar Arıtma Tesisi yenilenmesi ve kapasite artışı 10 milyonluk bir yatırım ile 2021 yılı içinde hayata geçireceğiz. Konuya ilişkin Sayın Turizm Bakanımızla toplantılar yaptık. Antalya’mız için Antalya Büyükşehir Belediyesi için destekleri devam etmektedir. Alanya Arıtma Tesisi yenileme ve kapasite artırımını da protokol çerçevesinde değerlendiriyoruz. 225 milyon TL’lik yatırımla 300 kilometrelik kanalizasyon hattı da 2022’de tamamlanacak.”

AKÇATI’DA SU DÜĞÜMÜ HAFTAYA ÇÖZÜLÜYOR

Alanya Belediyesi’nin su fabrikası için Akçatı’da başlattığı çalışmalar, Akçatı halkıyla Alanya Belediyesi’nin arasını açmıştı. Yıllardır suyun mahalleye gelmesini bekleyen Akçatı halkı, haberleri olmaksızın başlatılan çalışmaları şikayet etmiş ve şikayet üzerine Orman İşletme tarafından Alanya Belediyesi’ne işlem yapılmıştı. Suç duyurusuyla birlikte yargıya taşınan su savaşında son perde ise mobing iddialarıyla kapanmıştı. Akçatı halkı son olarak önceki gün CHP ilçe örgütünün de aralarında bulunduğu Alanya dinamiklerine bir çıkarma gerçekleştirmiş ve su haklarını istemişlerdi. Belediyeye de giden Akçatı halkı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’le gerçekleştirdikleri toplantı sonrası Başkan Yücel’in su inadının sürdüğünü açıklamışlardı.

Başkan Böcek Akçatı’da yaşanan su savaşına da değindi. Yeni Alanya’ya yaptığı özel açıklamada Akçatı’daki su düğümünü haftaya çözeceğini ifade eden Böcek, konuya vakıf olduğunu, gereken fizibilite çalışmalarını başlattıklarını ve yapılacak çalışmaların ardından önümüzdeki hafta, halka öncelik tanıyarak kapsamlı bir karar vereceğini duyurdu.

‘ANTALYA BŞB İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLER’

AntalyA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Alanya’ya verdiği sözünü tutmuş ve yetkisi büyükşehirde olan caddelerin Alanya’ya devriyle alakalı protokolü imzalamıştı. Devir protokolü Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme alınmış ve ilgili komisyona görüşülmek üzere havale edilmişti. Devir için atılan adım Alanya’da sevinçle karşılansa da, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmiş, Antalya BŞB personeli Şeref Barcın “Büyükşehirde mi kalacağız yoksa caddelerle birlikte bizde Alanya’ya mı devrolacağız? İşten mi çıkarılacağız? Başkanlarımızdan açıklama bekliyoruz” diyerek kafalarındaki soru işaretlerini ve tedirginliklerini aktarmıştı. Başkan Böcek hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını belirterek “Herkes rahat olsun. Hiçbir personelin ekmeği ile oynanmayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmaya devam edecekler. Herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak. Asla mağdur edilmeyecekler. Önemli olan halka ve hakka hizmettir. Biz bu şiarla çıktığımız yolda personellerimizin emeklerine de sahip çıkacağız. İşlerini layıkıyla yapmaya devam etsinler” dedi.

BÖCEK’TEN BELEDİYE ÇALIŞANLARINA UYARI GELDİ

Başkan Böcek belediye çalışanlarına bazı uyarılarda da bulundu. Büyükşehir bünyesinde çalışan personellerin siyaset yapmalarına izin vermeyeceğini ifade eden Başkan Böcek, “Hepsini uyarıyorum. Herhangi bir siyasi faaliyet içerisinde yer almasınlar. Devlet büyüklerinin tümüne saygılı davranmakla mükellefler. Taraflı davranmasınlar. Belediyenin resmi arabalarıyla siyaset yapmasınlar. Bazı duyumlar alıyorum. Bu tip siyasi faaliyetlere asla göz yummam, izin vermem. Uyarıyorum” şeklinde konuştu.