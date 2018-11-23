Başkan Böcek muhtarlarla buluştu

KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geleneksel mahalle muhtarları toplantısı ile bölge muhtarlarını ağırladı. Başkan Böcek, Konyaaltı Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Faruk Kıldıran ile İlçe mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, Belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Muhittin Böcek, Toros Mahallesi’nde 32 bin metrekare alan üzerine Expo 2016 Antalya Parkı’nın yapımını tamamladıklarını söyledi. Başkan Böcek, bununla birlikte çocuk kreşi ve gündüz bakımevleri, Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi, Yaşlılar Kreşi, Kadınlar Sanat ve Eğitim Lokali, ATM Parkı, kapalı pazar yerleri, sağlıklı yaşam merkezi gibi projelerin inşaat çalışmalarını tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını kaydetti.

“Modern muhtarevleri hizmete açıldı”

"Muhtar evlerini sadece inşa etmekle kalmıyor, klimasından bilgisayarına tüm tefrişatını da belediye olarak biz karşılıyoruz" diyen Başkan Böcek, Liman, Sarısu, Hurma, Uncalı, Arapsuyu, Toros ve Akkuyu Mahallelerinde modern muhtar evlerini hizmete açtıklarını, tüm muhtarlık binalarının su ve elektrik faturalarını da ödediklerini söyledi.

“7’den 70’e herkes için hizmet”

Sosyal belediyeciliğin tüm gereklerini yerine getirdiklerini ifade eden Muhittin Böcek, Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) ile ihtiyaç sahibi kimselere yardım eli uzattıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, KOSHİM bünyesindeki sosyal birimlerle her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce kişiye ücretsiz yardım ulaştırdıklarını kaydetti. Konyaaltı Mahalle Muhtarı olarak Başkan Muhittin Böcek’in her zaman kendilerine destek olduğunu ifade eden Konyaaltı Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Faruk Kıldıran, Başkan Böcek’e yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.