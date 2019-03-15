Başkan Böcek, kadrolu işçilerin günlük taban ücretlerini yükseltti

CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye de çalışan kadrolu işçileri sevindiren bir imza attı. Yıllık enflasyonun yüzde 20 üzerinde çıkması sebebiyle Konyaaltı Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası ile arasında yapılan ek protokol ile sendika sözleşmesinde düzenleme yapıldı. Başkan Muhittin Böcek ile Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, yapılan anlaşma sonrasında ek protokolü imzaladı.

Başkan Böcek, yapılan ek protokolün belediyedeki kadrolu işçilerine hayırlı olmasını dileyerek, “Belediyemizde kadrolu işçilerimizin yevmiyelerinde düzenleme yaptık. En düşük yevmiye 185.00 TL’ye, en yüksek yevmiye ise 205.00 TL olarak belirlendi. 15 Şubat 2019 tarihinden geçerli olacak ek protokolümüzü imzaladık. ” dedi.