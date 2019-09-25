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Başkan Böcek Gazipaşa'dan duyurdu! '70 proje hayata geçecek'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazipaşa ziyaretinde, seçimden önce açıkladığı 70 projeyi 5 yıl içinde hayata geçireceklerini belirterek, "Halk Et, Halk Su, Halk Yem projeleri ve gübre desteği ile ilgili çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz" dedi.

GÜNCEL 25.09.2019, 10:25 25.09.2019, 10:37
Başkan Böcek Gazipaşa'dan duyurdu! '70 proje hayata geçecek'
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BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe buluşmaları kapsamında Gazipaşa'da muhtarlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. İlk olarak Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, projeleri ve izlenecek yol haritasını konuştu. Gazipaşa'nın sorunları ile ilgili sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Başkan Böcek, kısa, orta ve uzun vadede yapılacak hizmetleri masaya yatırdıklarını ifade etti.

5 YIL CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ilçe sorunlarının vatandaş, sivil toplum örgütleri ve muhtarların ilk ağızdan dile getirmelerinin önemine dikkat çekti. Başkan Muhittin Böcek, ardından Gazipaşa Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ilk ilçe ziyaretini Tarım Fuarı'na katılmak üzere Gazipaşa'ya gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Böcek, "İlçe ziyaretlerim sürecek. Herkesin belediye başkanı olarak 5 yıl canla başla çalışacağız. Sizlerle beraber azim ve kararlılıkla dertlere derman olmaya devam edeceğiz" dedi.

GAZİPAŞA TURİZMİNE DESTEK

Muhtarları tek tek dinleyen Başkan Böcek, taleplerin ağırlıklı olarak içme ve sulama suyu, asfalt sıkıntıları olduğunu söyledi. Başkan Böcek, Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatına başlayacaklarını, 3 bloğu kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Başkan Böcek, ilçe belediyesi ile el ele vererek, Gazipaşa turizmini geliştirmeye yönelik projelere tam destek sağlayacaklarını kaydetti.

SOSYAL YARDIMLAR SÜRECEK

Sosyal projelere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Böcek, "Sosyal güvencesi olmayan gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz. Antalya genelinde 25 kreş açacağız. Eğitime çok önem ve değer veriyorum. Gençlikle ilgili amatör spor da dahil olmak üzere bütün sporlara destek olacağız" dedi.

70 PROJE HAYATA GEÇECEK

Seçimden önce açıkladığı 70 projeyi 5 yıl içinde hayata geçireceklerini dile getiren Muhittin Böcek, Halk Et, Halk Su projeleri ile ilgili çalışmalara başladıklarını, Halk Su projesinin Ant-Su olarak hizmete sunulacağını söyledi. Çiftçilere yönelik halk yem ve gübre desteği ile ilgili çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını açıklayan Başkan Muhittin Böcek, "Bunun yanında tohum desteği, fide desteği çalışmalarımız sürüyor. Tüm ilçelerde soğuk hava deposu kazandıracağız. Güneş tarlaları ile ilgili de çalışıyoruz. Halkımızın yararına, çiftçimizin yararına ne varsa ilçelerimize kazandıracağız" diye konuştu.

#Muhittin Böcek #gazipaşa #Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
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