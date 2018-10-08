Başkan Böcek aşure ikram etti

KONYAALTI Belediyesi ve Alevi Kültür Dernekleri Konyaaltı Şubesi ile bu yıl 9’uncusu düzenlenen aşure etkinliği Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alevi Bektaşi Federasyonu Mali Genel Sekreteri Ali Aktaş, Alevi Kültür Dernekleri Konyaaltı Şube Başkanı Erdoğan Tedik ve çok sayıda davetli katıldı. Tedik, Konyaaltı’na Cemevi kazandırmasından dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Sizlerin de desteği ile Konyaaltı’na çok güzel hizmetler yaptık. Bölgemizin ihtiyaçlarını tek tek giderdik. Sizlerin isteği doğrultusunda Antalya’mızın en güzel noktalarından birine Cemevi’ni kısa zamanda yaparak hizmete açtık. Siz güzel insanlara yakışanı yapmaya çalıştık. 9’uncu aşure etkinliğimizin kabulünü diliyorum. Aşuremizin dostluğa, kardeşliğe ve barışa hayır getirmesini diliyorum” dedi. Konuşmalardan sonra gerçekleştirilen semah gösterisi ilgiyle izlendi. Aşure duasının okunmasın ardından Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlara aşure ikramı yaptı.