Başkan Böcek AK Parti’yle görüştüğü iddialarını yalanladı

AK Parti İl Başkanı İbrahim Taş'ın katıldığı bir toplantıda söylediği, “Muhittin Böcek ile 2009-2014 seçimlerinden önce görüşmelerimiz oldu. O dönemde Konyaaltı için görüşmüştük, çeşitli sebeplerle olmadı” şeklindeki konuşmaları hakkında Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten açıklama geldi. Böcek, iddiaların asılsız olduğunu belirterek açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Taş veya herhangi bir AKP’li yöneticiyle bu anlamda ne bugün, ne de belirtilen tarihlerde bir görüşmem söz konusu olmamıştır. Bu iddiaların seçime yakın bir dönemde ortaya atılması çok manidardır. Bir İl Başkanının, böylesi asılsız iddialar ile gündeme gelmesini doğru bulmuyor, kendisine de yakıştıramıyorum. 25 yıldır siyasetle uğraşan bir büyüğü olarak kendisine tavsiyem, bu tür polemiklerle gündem oluşturmaya çalışmamasıdır. Herkes tarafından bilinmektedir ki; 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partimin adayı olarak girdiğim şeçimlerde, halkımın da desteğiyle yüzde 60,6 oy aldım. Taş’ın mensubu olduğu parti ise yüzde 23,4 oranında oy alabilmiştir. 2014 seçimlerinde ise sonuç farklı olmamıştır. Kaldı ki bu kadar yüksek oy oranıyla seçilen hiçbir belediye başkanı, başka bir partiye geçmeyi düşünmez. Taş’ın yaptığı bu açıklamalardan da anlaşılıyor ki önümüzdeki yerel seçimler konusunda bir telaş yaşıyorlar. Bu tür asılsız iddialarla gerek partimi, gerek ise şahsımı karalamaya çalışmaları içinde bulundukları çaresizliği gösteriyor. 4 dönem Belediye Başkanlığı yapmış bir Antalya sevdalısıyım. Ne Antalya’ma ne de Partime olan sevdamdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Böylesi asılsız iddialarla, kavgayla uğraşmadan siyasi nezaket kuralları içinde hep birlikte azim ve kararlılıkla Antalya’mız için çalışmalıyız."