Başkan Bacak’tan esnafına uyarı: İpini keserim! 

ALANYA Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Dim TV (dimtv.tv)’ye özel flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Bacak son süreçte yaşanan bazı olaylara değinerek “Burası Minibüsçüler Odası. Bir sorunu olan var ise muhattabı burası” diyerek sert çıktı.

‘AYRI HAREKET EDENİN İPİNİ KESERİM’

Başkan Bacak oda bünyesinde ayrılıkçı hareket edenlerle yollarına devam etmeyeceklerini vurgulayarak “Ayrıca benim odama bağlı 14 tane kooperatif var. Hiç kimse odadan ayrı bir hareket yapamaz. Burası minibüsçüler, otobüsçüler, servis araçları, ,Rent a Car ve galericilerin odası. Bana bağlı esnaf benim haberim olmadan herhangi kurum ve kuruluşlarda, ne olursa olsun, benim dışımda hiçbir konuya kesinlikle meal veremez. Bir tanesi kendi başına hareket ediyor, onun ipini de keserim. Ben net konuşuyorum. Kendi başına çalışanın, yakasını bırakır, bazı işlerine son veririm” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA ULAŞIMININ SAHİBİ ODADIR’

Bacak açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Ayrıca piyasada esnafların huzurunu bozan 3-5 tane kişi var. Bu hasta kişiler, sağda solda onu, bunu, C plakası olmayan D belgeli araçlarımızı ve esnaflarımızı rahatsız etmektedir. Bunların hiç birini muhataba almıyoruz. Burada bir oda vardır, Alanya ulaşımının sahibi odadır, sorumlusu da odadır. Ne olursa, ne yapılacaksa odadan çıkar. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya’da 366 tane plaka ihaleye çıktı. C plakasının ihale bedeli 70 milyar lira olarak belirlendi. Ben Alanya Minibüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Odası olarak Alanya’mıza böyle bir şey çıkarttırmadım. Sayının yeterli olduğunu söyledim. Bu konu ile ilgili Sayın Başkan’ımızla görüştüm kesinlikle bunu dondurdum. Bunu ilçemizdeki C plakaların para etmesi için yaptım. Bahsettiğim bazı kişiler esnafın huzuru ile düzenini bozmaya çalışırsalar, onların düzenini bozmak benim elimde. Adam gibi herkes çalışıp evine ekmeğini götürecek, onların düzenini sağlamak bana ait. Derdi olan, sıkıntısı olan en ufak da olsa bir sorunu olan Alanya Minibüsçüler Odası’na yani bize gelip şikayetlerini yapabilirler. Dolayısıyla buradan bir bütünlük içerisinde, tüm esnaflarıma çağrıda bulunuyorum. Ayrım yapmadan, topluca, beraberce, bir kardeş gibi bu kurumu yöneteceğiz ve ulaşımı götüreceğiz. Yaz günü hata yapanı kesinlikle affetmem, bunu da hepsinin bilmesini isterim.”