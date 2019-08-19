Başkan Bacak'tan D-400 açıklaması: ‘Hız limitleri turizme darbe vuruyor’

ANTALYA’DAN Alanya'ya ulaşımın bel kemiği olan D-400 Karayolu artık yetmiyor. Araç yoğunluğu giderek artan yolda trafik karmaşası yaşanırken, gerçekleşen ölümlü kazalar da giderek artış gösteriyor. Sayıları 85'i aşan trafik ışıkları ve sinyalizasyon süreleri Antalya'dan Alanya'ya ulaşmayı zora sokarken, yol adeta bir çileye dönüşüyor. Ülkelerinden havayoluyla kısa sürelerde Antalya'ya gelebilen turistler, Antalya'dan Alanya'ya gelirken daha çok zaman harcıyor. Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak konuyu Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına değerlendirdi.

‘TURİSTE HUZUR DEĞİL ÇİLE SUNUYORUZ’

Başkan Bacak hız limitlerinin arttırılması gerektiğine dikkat çekerek “Bizim derdimiz turizm. Alanya’da doğrudan veya dolaylı olarak herkes turizmden ekmek yiyor. D-400’de kamyonlar 50, taksi ve minibüsler 70 kilometre hızla gidebiliyorlar. Üzerine çıkıldığında radarlara takılıyorsun ve cezai bedellerini ödüyorlar. Şimdi, Antalya’dan Alanya’ya gelen yetkililer kaç kilometre hızla geliyorlar acaba? Ben Antalya’ya giderken bu hız limitlerine uymam çok kolay olmuyor. Çünkü gideceğin yere ulaşma zorunluluğum var. Gelelim turistlere, ülkemize niye geliyorlar? Huzur bulmaya, tatil yapmaya. Biz turiste ne veriyoruz? Daha ülkesinden gelir gelmez yol çilesi veriyoruz. Antalya’ya inen bir turist ülkesinden 1-2 saatte geliyor. Alanya’ya gelmek istediğinde ise 4 saatini belki de daha fazlasını yolda harcıyor. Antalya’nın bazı caddelerinde 50 olan hız limiti 70’e çıktı, 70 olanlar ise 82’ye çıkarıldı. Neden? Çünkü ihtiyaç vardı. Alanya’da da ihtiyacımız var. Hız limitlerinin araştırılmasını ve uygun bir limit belirlenerek arttırılmasını istiyoruz. Bu hız limitleri yükselmediği müddetçe Sayın Cimrin’in söylediğine katılıyorum, turizmi baltalamış oluyoruz. Öte yandan yaya geçitleri ivedilikle alta veya üste alınmalı. Hem trafikte seyir halinde olan araçlar, hem de yaya güvenliği açısından bu son derece elzem. Sayın Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e konuyu arz ettik. Yine sesleniyorum. Tek kurtuluşumuz bu” dedi.