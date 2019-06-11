Başkan Apaydın’dan turizm eleştirisi: 'Esnafa çeki düzen verilmeli'

İyi Parti İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “Sezon iyi geçecek” açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Başkan Apaydın, “Sezon sonu esnafla birlikte ağlamaktansa yapılacak yardımlar şimdi yapılmalı” dedi.

Başkan Apaydın’dan turizm eleştirisi: 'Esnafa çeki düzen verilmeli'
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ALPER KUTAY

APAYDIN, “Artık 31 Mart Yerel Seçimleri sürecini unutmaya çalışıyoruz. Esnafın olduğu gibi halkın da derdi geçim. Sezon başında yapılan ‘Bu sezon çok iyi olacak. Turizmde patlama yaşanacak’ şeklindeki şişirme açıklamaların boş olduğunu artık yavaş yavaş hissetmeye başladık. Esnaf odası başkanlarının çözüm önerileri göz önüne alındığı zaman, esnafın sorunlarının her geçen gün yumak halinde büyümeye devam ettiği görülüyor. Bizim tavsiyemiz, sezon sonunda esnafla birlikte ağlamaktansa şimdi sezon başında esnafa yardımcı olunmalı” dedi.
‘TURİZM ÇALIŞANLARI EĞİTİLMELİ’
Sezon sonunda yapılmaya çalışılacak olan yardımlar veya kredilerin şimdiden sağlanması gerektiğini söyleyen Apaydın, “Esnafın derdine çare olunacaksa şu anda çözüm odaklı çalışılmalı. Alanya’da turizmin gelişmesi ve sağlıklı bir şekilde iyiye götürülmesi için önce eğitimin şart olduğunu, esnafla birlikte turizm çalışanlarının da eğitilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1980’li yılların sonunda turizm de kaliteliydi, turizm çalışanları da disiplinli ve eğitimliydi, şimdikinden çok daha seviyeliydi. Gelen turist de aynı şekilde kaliteliydi ve çalışanlar maaşına bile ihtiyaç duymadan hizmetten memnun kalan turistin verdiği bahşişle geçimini sağlayıp para bile artırabiliyordu. Alanya’da acilen turizmin iyileştirilmesi, esnafa da çekidüzen verilmesi ve disipline edilmesi gerek” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 17:09
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