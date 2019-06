Başkan Apaydın sert çıktı! ‘Eksik varsa, istemek zor bir şey miydi?’

ALANYA gündemine bomba gibi düşen Aysultan Kadınlar Plajı’na ilişkin İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’dan da bir değerlendirme geldi. Apaydın, plajdan sorumlu şirketin İyi Parti’li sahibi Hasan Gökçe’nin siyasi duruşuna işaret edilerek yapılan yorumları eleştirdi. Öte yandan ilgili bakanlığa sunulan evraklarda eksiklik olduğuna yönelik açıklamalara da “Yaptıkları işleri yarım yamalak yapıyorlar. Sonra idareye başkaları geldiğinde ‘Evrak eksik’ diyerek işin içerisinden çıkmaya çalışıyorlar” ifadeleriyle sert çıktı. Başkan Apaydın’ın açık

‘PLAJ TAHSİSİ BEKLENİYOR’

“Bizim uhdemizde olduğunun söylenmesi yanlıştır. Antalya’yı CHP’li bir belediye yönetmektedir. Ülkede muhalefet olmanın ne kadar zor olduğunu sizler de biliyorsunuz. Aysultan Plajı’nın tahsis süresi 8 Mayıs itibariyle sona erdi. O dönem Ak Parti tarafından yönetilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında Aysultan Plajı’nın yeniden tahsisi için başvuruda bulunuyor. Başvuru bekletiliyor. Hala da Hasan Gökçe başkanımızın talebini yenilemesine rağmen, tahsis yapılmıyor. Mustafa Toklu’nun evrak eksiğine istinaden açıklamasının yeterli olmadığı ve süreci manipüle etmek amacıyla yapıldığı açıktır. Zira burada oturan bir ilçe başkanının evrak eksiğini bilmesi mümkün değildir. Bugüne dek evrak eksiğine ilişkin bir takibi olmamasına rağmen, çıkan polemik üzerine duruma dahil olması da düşündürücüdür.

‘YAPTIKLARI İŞ YARIM YAMALAK’

Kaldı ki, bir evrak eksikliği söz konusu olsa dahi, bu tip durumlarda Ak Parti’li belediyelerde eksikliklerin çok daha kolay çözüldüğünü bizler biliyoruz. İktidarın belediyelerinde her şey hallolabiliyor. Devlette devamlılık esastır. Lakin günümüzde devleti idare edenler için bu durum sadece kendileri için geçerli. Zaten muhalefet belediyeleri için söz konusu olmadığı için bu tip sıkıntılar baş göstermektedir. Bu irade ve yönetim zaafıdır. Eksik evrak istenebilirdi. Zor bir şey miydi? Evrak eksik ise Ocak ayından Mayıs ayına kadar tamamlamayan yine Ak Parti’li belediyedir. Yaptıkları işleri yarım yamalak yapıyorlar. İdareye başka birileri geldiğinde de ‘Evrak eksik’ diyerek işin içerisinden çıkmaya çalışıyorlar.

‘DİĞER PLAJLARIMIZ AÇIKTIR’

Şirketin başkanı İyi Parti’lidir. Doğrudur. Fakat idari olarak Aysultan’ı kapatmaya yönelik bir tavrımız yoktur. Bakış açısı olarak kadınlar plajına karşı olsaydık şirket bünyesinde olan diğer plajlar şu an işler vaziyette olmazdı. Fakat diğerleri açık ve işler durumda. Buna en güzel örnek Finike’dir. Gereken tadilatlar şu an tüm hızıyla yapılmakta ve açılması için süreç devam etmektedir. En kısa sürede plaj kadınlara açılacaktır. Burada da Mustafa bey yardımcı olsun hemen açalım plajımızı.”