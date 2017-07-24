Basın Bayramı'nı kutladılar

'Basın demokrasinin vazgeçilmezi'

BAŞKAN Türel "Asıl mesleği gazetecilik olan bir büyükşehir belediye başkanıyım" diyerek başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazetecilik gurur ve şerefle taşıdığım bir kimlik. 30 yılı aşkındır muhabirlikten, köşe yazarlığına, gazete sahipliğine kadar pek çok görevde bulundum. Sürekli sarı basın kartı sahibi bir meslektaşınız olarak, demokrasinin olmazsa olmazı olan basının, kamuoyunu tarafsız, doğru ve hızlı bilgilendirme, toplumu aydınlatma mücadelesini en iyi bilenlerden birisiyim. Demokrasimizin gelişmesi, ülkemizin ilerlemesi, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında basınımızın da üzerine çok önemli görevler düşmektedir. Bu görevi, bu zamana kadar başarı ile yerine getiren Türk basınının üzerine düşen görevi bundan sonra da tarafsızca yerine getireceğine inancım tamdır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, amacı tarafsızca kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan basın kuruluşlarını ve gazetecileri birer çalışma arkadaşı olarak görüyor, yapıcı eleştirilerine önem veriyorum. Güçlü ve lider ülke Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Bu anlamlı günde, başta 15 Temmuz başarısız darbe girişiminde, Çengelköy'de, şehit olan Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz ve diğer basın şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bir kez daha bütün meslektaşlarımın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyorum. Basın sektörünün bütün çalışanlarını en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

'24 Temmuz dönüm noktası'

BASINDA sansürün kaldırılışının 109. yıldönümü olan 24 Temmuz tarihinin Türk basınında önemli bir yeri bulunduğunu kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm basın çalışanlarının bayramını kutladı. Basın-yayın organlarının halkı bilgilendirme noktasında çok önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirten Yücel "Basın kuruluşları, doğru ve ilkeli görev anlayışı ile kamuoyunu bilgilendirmekte, yetkililer ile halk arasında köprü vazifesi görmektedir" dedi. Yücel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihinin gazetecilik açısından bir milat, bir dönüm noktası olduğu inancındayım. Gazetecilerin ve basının hangi zorluklar altında haber yaptıklarını tüm kamuoyu biliyor. Yaptıkları görev çok değerli ve çok kıymetli. Bu düşüncelerle, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı ve basında sansürün kaldırılışının 109. yıldönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyorum. Günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının Basın Bayramı’nı kutluyorum."

'Basın darbecilere boyun eğmedi'

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Türkdoğan, 24 Temmuz Basın Bayramı ve basında sansürün kaldırılışının 109. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, basının hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte gücü ve etkinliğinin arttığını belirtti.

Türkdoğan “Basın, bir taraftan toplumun haberleşme özgürlüğünü sağlarken diğer taraftan da doğru, ilkeli ve tarafsız bir görev anlayışıyla, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturup, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkan sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, yerel ve ulusal basının göstermiş olduğu reaksiyon takdire şayandır. Hain darbe girişimin önlenmesinde önemli rol oynayan Türk basınının ta kendisidir. Darbecilere boyun eğmeyen yerel ve ulusal medyamızı ayrıca kutluyorum. Bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, Alanya’mızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkılar sağlayan yerel basınımızın özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da Alanya’mızın gelişip güzelleşmesi için hep birlikte, el ele yerine getireceğimize olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk basınının 24 Temmuz Basın Bayramı ve basında sansürün kaldırılışının 109. yıldönümü kutlar, saygılarımı sunarım" dedi.