Başhekime soru yağmuru

HASTANENİN son durumu hakkında bilgi veren Taşbaş, daha sonra meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dinledi. Taşbaş, "Ben ve ekibim her türlü fikre, görüşe açığız. En iyi sağlık hizmetini sunabilmek adına sizlerin önerileri bizler için önemli. Yenilikçi ve daima ileriyi düşünen hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hastanemiz sağlık turizminde de artık tercih edilir bir duruma geldi. Akademisyen ve uzman kadrolarımızla yurtdışından birçok hastamızı ağırlamakta ve onları sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlamaktayız. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Sizlerin desteğiyle de daha iyi olacağımıza ve sağlık alanında güzel işlere imza atacağımıza inancımız sonsuzdur” dedi.

'ALKÜ ÖRNEK BİR HASTANE'

Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ise "ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi sadece binasıyla yenilenmedi. Yenilikçi anlayışı ve sunduğu sağlık hizmeti ile de örnek teşkil ediyor. Yeni vizyonu ve hedefleri doğrultusunda birçok yeniliği Alanyamıza kazandırdı. Bizlerin görüşlerine başvurulması, önerilerimizin dinlenmesi bizi onore etti. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diye konuştu. Yabancılar meclisi üyeleri ile soru cevap şeklinde yapılan görüşmenin ardından Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar Taşbaş ve ekibine teşekkür etti.

