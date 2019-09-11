Başhekime ilk ziyaret Rektör Pınarbaşı'ndan

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Sağlık Bakanlığı tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başhekim olarak atanan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. ALKÜ Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, Genel Sekreter Fatih Özdemir, Özel Kalem Müdürü Hadi Cantemur ile hastane yönetimi hazır bulundu. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni başhekimine kavuşmasından mutluluk duyduğunu ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Başhekimimizin atanıp göreve başlamasından dolayı çok mutluyum. Başhekimimizin inşallah yönetimi ile birlikte hastanemizde yeni bir ivme yakalayarak yaşanan veya yaşanabilecek sorunların üstesinden layıkı ile geleceğine inanıyorum. Biz de ALKÜ Tıp Fakültesi Dekanlığımız ile birlikte Hastanemize her türlü desteği vererek el birliğiyle hastanemizi Alanya ve bölge halkına en üst seviyede hizmet veren bir kurum haline getirmek için gayret edeceğiz. Aynı zamanda Tıp Fakültemizin öğretim üyesi olan Sayın Başhekim Lakadamyalı’ya da yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Başhekim Lakadamyalı, Rektör Pınarbaşı ve yönetimine teşekkür ederek, “Yeni çıktığım bu yolda yönetim ekibimle birlikte vatandaşlarımıza sağlık alanında birçok yenilikler kazandıracağımıza inanıyorum. Sağlık hizmetinde kalitenin yüzü olmak için çalışmalarımıza başlayacağız. İnanıyorum ki hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Bunun için yönetim birimimle birlikte her türlü desteğe, birlikteliğe ve fikre açığız” dedi.