Başhekimden Alanya'ya hayati müjde

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, görev yaptığı kısa sürede Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde fark yaratan Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’yı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin bilgi veren Dim, Lakadamyalı ile görüşmesinde güzel haberler aldığını belirterek "Kalp ve Damar Cerrahisi hizmeti yulbaşında başlıyor. Anlaşılan o ki, bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle eksikler birer birer gideriliyor" dedi. Türkiye ve dünyada, kalp-damar hastalıklarının en çok ölüme yol açan rahatsızlıklar olduğu biliniyor.