Başhekim Yazan: 'Sağlık turizmini geliştirmeliyiz'

AGC Başkanı ve Dim Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ve Alanya basınından gazetecilerin katıldığı toplantıda, turizminin milyarlarca dolarlık bir piyasa olduğunu ve Türkiye'nin bu pastadan 1 milyar dolarlık paya dahi henüz ulaşamadığını belirten Yazan, "Sağlık turizmini istediğimiz hale getirebilirsek, hastalarımız gel git yapmayacak, yakın zaman sonraki bir kontrol için, geldiği şehirde kalacak. Adeta ücretsiz reklam yapmış olacaklar." dedi. Yasama-yürütme-yargıdan sonra "dördüncü güç" olarak kabul edilen basından konuyla ilgili destek bekleyen Yazan, "Basın, dördüncü kuvvet olmaktan geri düşmüyor, ama ilk üçe çıktığı oluyor. Hastanelerimizle, şehirlerimizle ilgili özenli haberler yapılırsa, sağlık turizminin ve yan sektörlerin gelişmesi daha kolay olacaktır." açıklamasında bulundu.