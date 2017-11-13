Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108860
ALTIN
159.357
DOLAR
3.8767
STERLİN
5.0855
EURO
4.5227
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
Play Store'da geniş çaplı temizlik!
14 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
14 Kasım 2017 Antalya -...
Sigarayı bıraktıran 'Datça Macunu' nasıl kullanılır?
Sigarayı bıraktıran 'Datça Macunu' nasıl...
banner468

Başhekim Yazan Alanya basınıyla buluştu

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) Alanya basınıyla buluştu

Başhekim Yazan Alanya basınıyla buluştu

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) Alanya basınıyla buluştu

13 Kasım 2017 Pazartesi 15:29
Başhekim Yazan Alanya basınıyla buluştu
banner404

AGC Başkanı ve Dim Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ve Alanya basınından gazetecilerin katıldığı toplantıda, turizminin milyarlarca dolarlık bir piyasa olduğunu ve Türkiye'nin bu pastadan 1 milyar dolarlık paya dahi henüz ulaşamadığını belirten Yazan, "Sağlık turizmini istediğimiz hale getirebilirsek, hastalarımız gel git yapmayacak, yakın zaman sonraki bir kontrol için, geldiği şehirde kalacak. Adeta ücretsiz reklam yapmış olacaklar." dedi. Yasama-yürütme-yargıdan sonra "dördüncü güç" olarak kabul edilen basından konuyla ilgili destek bekleyen Yazan, "Basın, dördüncü kuvvet olmaktan geri düşmüyor, ama ilk üçe çıktığı oluyor. Hastanelerimizle, şehirlerimizle ilgili özenli haberler yapılırsa, sağlık turizminin ve yan sektörlerin gelişmesi daha kolay olacaktır." açıklamasında bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 13.11.2017 18:45
Anahtar Kelimeler:
ALKÜALKÜ Alanya Eğitim Ve Araştırma HastanesiTevfik YazanAlanya Gazeteciler CemiyetiAGC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması: 17 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan son dakika açıklaması: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Yurt dışına çıkacaklardan o belge istenmeyecek
Yurt dışına çıkacaklardan o belge istenmeyecek
Şok iddia! Alanya'da bir oda kapatılacak
Şok iddia! Alanya'da bir oda kapatılacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim