Başhekim taleplerini sıraladı
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mehmet Akdağ ile Başkan Yardımcısı Dr. Sıdıka Birgül Yılmaz, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’yı ziyaret etti
GÜNCEL 16.10.2019, 18:54
YAPILAN görüşmelerde ileriye dönük planlanan sağlık hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Sunulan hizmetler ve çalışmalar hakkında ziyaretçilere brifing veren Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı, hastanenin ihtiyaç ve taleplerini Uz. Dr. Akdağ ile paylaştı. Brifing sonrası Başhekim Lakadamyalı ve yönetim ekibiyle birlikte binayı gezen Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Akdağ ve Başkan Yardımcısı Yılmaz, yapılan çalışmaları ve projeleri yerinde inceleyerek dinledi. Uz. Dr. Mehmet Akdağ, Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı’nın bildirdiği ihtiyaç ve talepleri not aldıklarını en kısa sürede bu taleplerin yerine getirileceğinin sözünü verdi.
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