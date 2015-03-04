Başhekim sahaya indi

ALANYA Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan , Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hasan Yetkin, İdari Mali İşler Müdürü Selbinaz Bağışlar ve Bilgi İşlem ekibi, yapımı süren yeni Bölge Hastanesi inşaatındaki çalışmaları inceledi. Hastane inşaatının ardından Başhekim Yazan ve beraberindekiler, Alanya Devlet Hastanesi 'nde yatarak tedavi görmüş ve taburcu olmuş hastaları evlerinde ziyaret ettiler.

ALANYA Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan , Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hasan Yetkin, İdari Mali İşler Müdürü Selbinaz Bağışlar ve Bilgi İşlem ekibi, yapımı süren yeni Bölge Hastanesi inşaatındaki çalışmaları inceledi. Hastane inşaatının ardından Başhekim Yazan ve beraberindekiler, Alanya Devlet Hastanesi 'nde yatarak tedavi görmüş ve taburcu olmuş hastaları evlerinde ziyaret ettiler.

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