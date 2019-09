Başhekim Lakadamyalı, tesis turlarına başladı

BAŞHEKİM Prof.Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Tesis Güvenliği Komitesi ile birlikte ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi. İş sağlığı, hasta ve çalışan güvenliği açısından yapılan geniş kapsamlı hastane vizitinde, hastane binası ve çevresinde oluşabilecek aksaklıklar yerinde tespit edildi. Tesis güvenliği ve sağlık hizmet sunum kalitesinin arttırılması amacı ile gerçekleştirilen tesis turunda görülen aksaklıklar ve yapılması planlanan iyileştirmeler yönetim birimi tarafından tek tek not alındı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Lakadamyalı: ”Sağlık hizmetinin etkin bir şekilde yürütülmesi adına yaptığımız hastane vizitinde yaşanan aksaklıkları yerinde görmemizi sağlamıştır. Ben ve ekibim en iyi sonucu alabilmek adına yaşanan sorunları not aldık. Bir an önce düzeltilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Etkin ve nitelikli bir sağlık hizmeti anlayışıyla çıktığımız bu yolda en iyisini sunabilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Bizler kaliteli bir hizmet anlayışını kendimize ilke edindik ve bu doğrultuda hizmetlerimiz devam edecektir” diyerek sözlerini noktaladı.