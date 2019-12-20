Başhekim Lakadamyalı: Sağlıkta kalite için takipteyiz

SÖZ konusu toplantıda; sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli, hakkaniyetli, ulaşılabilir ve kaliteli sunulabilmesi adına, sağlık yöneticilerinin performans değerlendirme çalışmaları hakkında bilgi sahibi olması, değerlendirmede kullanılan sistemin tanıtımı, göstergelere ilişkin veri temin yöntemleri, amaç ve hedefleri, sonuçların yorumlanması ile değerlendirilmesi konuları masaya yatırıldı. Düzenlenen toplantıda, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Vekili Hatice Şahinkaya ile İdari ve Mali İşler Müdür Vekili Süleyman Karaman’ da yerini aldı. Toplantının verimli geçtiğini belirten Başhekim Lakadamyalı, "Sunduğumuz sağlık hizmetinde, bakanlığımızın belirlediği performans değerleri, strateji ve hedefleri doğrultusunda kendimize yeni çalışma planı çıkartmak için buradayız. Kendimize bu ilkeleri kılavuz edinerek hedeflerimize daha etkin ve verimli bir şekilde ulaşacağımıza güvenim tamdır. Sağlıkta kaliteyi arttırmak adına her türlü gelişmeyi yakından takip etmeye devam edeceğiz “ diye konuştu.