Başhekim Lakadamyalı'dan Başsavcı Emre'ye ziyaret
ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ziyaret turlarına devam ediyor. Bu kapsamda Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’yi makamında ziyaret etti.
GÜNCEL 17.09.2019, 11:54 17.09.2019, 11:57
BAŞHEKİM Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, sağlıkla ilgili ileriye dönük projeleri hakkında Başsavcı Yasin Emre’ye bilgi verdi. Alanya’nın sağlık alanında bir ivme kazanması için birlikteliğin önemini vurgulayan Prof. Dr. Lakadamyalı yeniliklere açık olduklarını söyledi. Ziyaret sırasında karşılıklı istişarelerde bulunarak öncelikli yapılması gereken sağlık hizmetlerine değinildi.
Başsavcı Emre, yeni görevinde Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya başarılar dileyerek her türlü desteğe ve hizmete hazır olduklarını belirtti.
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