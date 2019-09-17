Başhekim Lakadamyalı'dan Başsavcı Emre'ye ziyaret

BAŞHEKİM Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, sağlıkla ilgili ileriye dönük projeleri hakkında Başsavcı Yasin Emre’ye bilgi verdi. Alanya’nın sağlık alanında bir ivme kazanması için birlikteliğin önemini vurgulayan Prof. Dr. Lakadamyalı yeniliklere açık olduklarını söyledi. Ziyaret sırasında karşılıklı istişarelerde bulunarak öncelikli yapılması gereken sağlık hizmetlerine değinildi.

Başsavcı Emre, yeni görevinde Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya başarılar dileyerek her türlü desteğe ve hizmete hazır olduklarını belirtti.