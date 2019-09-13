Başhekim Lakadamyalı: Çalışmalarımıza ivme kazandıracağız

KATILIMIN oldukça yüksek olduğu tanışma ve istişare toplantısında Prof. Dr. Lakadamyalı uzun ve kısa vadede yapmak istediklerini dile getirerek hekimlere seslendi. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, ”El birliği, güç birliği ve emek birliği ile hastanemizi üst seviyelere gelin hep birlikte taşıyalım“ dedi.

“BİZLER HALKA DOKUNUYORUZ”

Toplantıya Mustafa Kemal Atatürk’ün “Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz; yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak!” sözleriyle başlayan Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı hekim arkadaşlarından biraz silkelenip kendilerine gelmelerini istedi. Prof. Dr. Lakadamyalı, ”Aldığımız bu bayrağı gelin birlikte yukarılara taşıyalım, ben sizlere güveniyorum. Biz insanlara, halka dokunuyoruz. İnsanların ve Alanya halkının bizden bir takım beklentileri var. Bu beklentileri hızlı bir şekilde sizlerin yardımıyla, sarf edeceğiniz emekle belli bir yere ulaştırmak istiyoruz. Bunlar içinde çok çalışmamız gerekiyor. Sizlere bütün samimiyetimle söylüyorum, bunun için de en çok ben çalışacağım. Sizden önce hastaneye gelip sizden sonra hastaneden çıkacağım. Sizden ise tek isteğim düşen çalışma motivasyonunuzu biraz yükselterek, elinizi taşın altına koymanız ve yeniliklere öncülük etmenizdir. Herkes kendi birikimi ve yetenekleri doğrultusunda elinden gelenin en iyisini yapsın. Düşüncelerinize ve fikirlerinize önem veriyorum. Bu kapsamda sizlerle tekrardan bir araya gelip ortak akıl yürütmeyi planlamaktayım. Herkesin formasının hakkını vermesini istiyorum. 24 saat sizlerin hizmetinizdeyim. Ne zaman isterseniz bana ulaşabilirsiniz“ diye konuştu.

LAKADAMYALI KISA VADEDE PROJELERİNE DEĞİNDİ.

Kısa vadede yönetim ekibiyle birlikte yapmak istediklerine de değinen Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, “Hastanemizin vizyonu açısından bir kalp merkezi çalışması var. Hızlı bir şekilde bu sorunun kaldırılması gerekiyor. Anjiyo işlemi, yoğun bakım kapasitesi ve açık kalp cerrahisinin aktif olarak çalıştığı ve bölgeye hitap eden önemli bir merkez olması için çalışmalarımızı hızlandıracağız. İlçemize İnme merkezini de kazandırarak faal hale gelmesi için çalışmalarımız olacaktır. Gördüğüm kadarıyla Yoğun Bakımlarımız hem kapasite hem de niteliksel olarak istediğimiz durumda değil. Bu konuyu da ele alarak Yoğun Bakımların kapasitesinin doğru ve nitelikli kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Yeni Doğan Ünitemiz aktif olarak kullanılmamaktadır. Bu konuda mutlaka Yeni Doğan Uzmanının mecburi hizmetle hastanemize kazandırılması yönünde görüşmelerimiz olacaktır.“ dedi.

“ONKOLOJİ MERKEZİNİ KURMAYI PLANLIYORUZ”

Uzun vadede planladıkları bazı çalışmaları da hekim arkadaşlarıyla paylaşan Prof. Dr. Lakadamyalı, ”Onkoloji merkezi kurmayı hedefliyoruz. Bunun için ciddi bir bağışçımız var. Bu konuda görüşmelerimiz devam edecektir. Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak organ doku nakli yapabilen bir merkez haline dönüşmek zorundayız. Bu eforu ve gayreti bizimle sarf eden arkadaşlarla aldığımız bu bayrağı en üst seviyeye taşımak için çalışacağız. Bu hastanenin çatısı altından bizlere başvuran hastalarımızı başka yerlere sevk etmek yerine burada bütün tedavilerini yapabilen bir kurum olma yolunda ilk adımları sizlerle birlikte atmış bulunuyoruz. Bu konuda sizlere inancımda, güvencimde sonsuzdur.“ diyerek sözlerini noktaladı.

“ÜNİVERSİTE İLE HASTANE ORTAK ÇALIŞMALARA İMZA ATACAKTIR”

Toplantıya katılan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, Başhekim olarak atanan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ile mutabakata vardıklarını, her türlü sağlık hizmetinin ilçeye kazandırılması adına ellerini taşın altına koyarak gereken desteği vereceklerini söyledi. Prof. Dr. Yuluğ, “İlçe hastanemizi daha ileriye taşımak adına başhekimimiz Prof. Dr. Lakadamyalı ile gereken görüşmeleri yaparak çalışmalarımıza başladık. Bu hastane hepimizin, bu yüzden herkesin elini taşın altına koymasını istiyoruz. Üniversite hocalarımız ile de bu konuda görüşmelerimiz yapılacaktır." dedi.