Başhekim, gazetecileri ağırladı

Hakan ŞİMŞEK



ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular.

Sohbette Prof. Dr. Lakadamyalı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başhekim Hüseyin Lakadamyalı şu an için en büyük eksikliğin sağlık hizmeti sunma açısından ‘Acil Sağlık Hizmetleri’ olduğunu vurgulayarak, bu süreçte herkesten sabır ve desteklerini istedi.

‘İŞBİRLİĞİNİ AVANTAJA ÇEVİRECEĞİZ’

Başhekim Lakadamyalı şehrin kabuğuna sığmadığını ve kabuk değiştirdiğini ifade ederek sağlık alanında da değişim vaktinin geldiğini söyledi. Başhekim Lakadamyalı, "Sağlık alanında ilçemizde hem hizmet sunumunda hem de hizmet sunumunun niteliği konusunda bir takım değişiklikler için çalışmalarımıza ve projelerimize başladık. Biz üniversite ile ortak kullanımda olan hastaneyiz. Bu avantajı da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bir başhekim hastanenin temel sorunlarını bilir ve buna göre yönetir. Gelecekle ilgili kurguda ise mutlaka öğretim üyelerimizin ve hekimlerimizin bilgi ve deneyimlerinden faydalanacağız. Sağlık hizmetini daha iyi noktaya getirebilmek için belli bir nitelikte önderlik yapabilecek, vizyon çizecek, gelecek ile ilgili planlarda katkı sağlayabilecek yetenekli insanların, sağlık çalışanlarımızın, öğretim üyesi ve hekimlerimizin bilgi ve deneyimlerinden faydalanacağız. Sağlık alanında ivme kazanmamız için bu durumun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘HEM HASTALARA BAKMAK HEM DE

ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUM’

Hizmet için geldikleri bu makamların bir bayrak yarışı olduğunu belirten Prof. Dr. Lakadamyalı, "Benim için bu bir bayrak yarışıdır. Müsaade edildiği kadar aldığımız bu bayrağı, en iyi sağlık hizmetini sunabilmek adına bir yerlere taşımaya çalışmaktayız. İlçemize sağlık alanında bir ivme kazandırabilirsek ne mutlu bize. Güzel eserler bırakmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen gayreti ve çabayı göstereceğiz. Ben üniversiteye başhekim olarak gelmedim. Akademisyen olarak geldim. Öğrenci ve asistan da yetiştirmek istiyorum. Hastalarımıza bakmak, muayene etmek istiyorum. İl Sağlık Müdürlüğümüze konuyu ilettim. Sözlü olarak iznimi aldım. Yazılı olarak da gereken başvurularımızı yapacağız" diye konuştu.

'SORUNLAR ÜZERİNE YOĞUNLAŞMAKTAYIZ'

Eksikliklere de değinen Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, “Bir an önce tıpta uzmanlık eğitimini verecek bir hale dönüşmemiz gerekiyor. En büyük eksiklik şu an için sağlık hizmeti sunma açısından acil sağlık hizmetlerinin tamamlanmasıdır. En sık karşılaşılan sorunların başında kalp damar sistemi hastalıkları gelmektedir. Bununla ilgili temel müdahalenin, işlemin yapılabileceği bir merkez haline dönüşmeyi planlamaktayız. Bir diğer sıkıntımız da Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemizdir. Cihaz, ekipman ve personel anlamında bir eksiğimiz yok. Tek eksiğimiz Yeni Doğan Uzmanıdır. Türkiye de çok az Yeni Doğan Uzmanı bulunmaktadır. Bu konu için gereken çaba ve gayreti göstereceğiz. Başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve üniversitemiz üzerinden sayın rektörümüzün desteği, İl Sağlık Müdürümüzün de katkılarıyla bu sorunun çözülebileceğine inanmaktayım" dedi.

'KANTİN KONUSU BİZİMLE İLGİLİ DEĞİL'

Kantin sorununa da değinen Lakadamyalı "Kantin konusunun idareyle herhangi bir ilgisi yoktur. Tek taraflı fesh edilmiştir. Konu İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine intikal etmiştir. Bizler ihale süresini beklemekteyiz" diyerek sözlerini noktaladı. AGC Başkanı Gaye Coşkun ise, sağlık alanında ilçeye kazandırılan her türlü başarının kendilerini de çok mutlu edeceğini ifade ederek hizmet adına yapılan her türlü çalışmaya ve projeye gereken desteği vermeye hazır olduklarını iletti. Coşkun, yeni görevinde Prof. Dr. Lakadamyalı’ya hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarılar diledi.