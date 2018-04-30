Başhekim Alanya basınıyla buluştu

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve Alanya basınından gazetecilerin katıldığı öğle yemeğinin ardından açıklama yapan Dim, "AGC'de bugün ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bülent Taşbaş ve ekibini ağırladık. Alanya’mız turizm sektöründe, ticarette, tarımda olduğu gibi sağlık sektöründe de iddialı olmaya başlamıştır. Alanya belki sağlık sektöründe hak ettiği yerde değil ama bunu başarması için gerekli yatırımlar yapılmakta. Biliyoruz eksiklerimiz var" dedi.

'GÖÇ YOLDA DÜZELİR'

Alanya medyası olarak halktan gelen yansımalar doğrultusunda beklentilerin büyük olduğunu belirten Dim, "Halkta bir tıp fakültesi beklentisi var. Daha büyük ameliyatlar, operasyonlar ve farklı bölümler bekleniyor. Umut ediyoruz ki bunlar da olacaktır. 'Göç yolda düzelir' diye bir atasözümüz var. ALKÜ içinde böyle olacaktır. Bundan sonraki süreçte de hem hastane yönetimi hem de siyasetçilerin ve Alanya'da söz sahibi kişilerin katkılarıyla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi beklediği yere gelecektir" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Başhekim Taşbaş ise, AGC yönetimi olarak biz göreve geldiğimiz zaman ilk ziyarete gelen sizlerdiniz. Biz ekip olarak hastanemiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Haftada iki kez toplantılarımız oluyor. Daha iyi olmak daha özverili olmayı gerektiriyor. Biz de bunun için çalışıyor ve gereken özveriyi gösteriyoruz. Ben Alanya basını olarak ilgi ve alakanıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.