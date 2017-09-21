Başbakanlık’tan Kılıçdaroğlu e-postası!

CHP tarafından düzenlenen 3 günlük ‘Fındık İçin Yürüyoruz’ yürüyüşü Giresun’da bugün düzenlenen mitingle sona erdi. Yürüyüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalığa hitap etti.

Başbakanlık da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili bir hataya imza attı. CHP liderinin konuşmasının yazılı hali, basın mensuplarına mail olarak atıldı.

Ardından ise Başbakanlık Basın Birimi’nden açıklama gecikmedi. Açıklamada, “CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması Bilgi İşlem’den kaynaklanan teknik bir aksaklık sonucu ‘Basın Bilgilendirme' grubuna gönderilmiştir. Yaşanan aksaklıktan dolayı tüm basın mensuplarının bilgisini rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.