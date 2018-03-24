Başbakan Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

YILDIRIM, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ardından şehit Çelik'in Şahintepe Mahallesi'ndeki evine gitti. Başbakan Yıldırım, burada şehidin babası Ahmet ile annesi Elif Çelik ve yakınları tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette şehidin ailesine başsağlığı dileyen Yıldırım, baba Ahmet Çelik'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Yıldırım ve beraberindekiler, şehit Çelik için dua etti. Yıldırım, şehit evinden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.