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Başbakan Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Başbakan Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

24 Mart 2018 Cumartesi 21:31
Başbakan Yıldırım şehit ailesini ziyaret etti
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YILDIRIM, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nin  ardından şehit Çelik'in Şahintepe Mahallesi'ndeki evine gitti. Başbakan Yıldırım, burada şehidin babası Ahmet ile annesi Elif Çelik  ve yakınları tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette şehidin ailesine başsağlığı  dileyen Yıldırım, baba Ahmet Çelik'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Yıldırım ve beraberindekiler, şehit Çelik için dua etti. Yıldırım,  şehit evinden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları  selamladı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit  Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı  Fatma Şahin de yer aldı.

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