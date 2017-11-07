Başbakan Yıldırım'ın ABD'deki kritik görüşmesi ertelendi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile 9 Kasım Perşembe günü görüşecek.

9 KASIM'DA GÖRÜŞECEKLER

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, ABD ziyareti kapsamında Başkan Yardımcısı Pence ile perşembe günü öğlen saatlerinde bir araya gelecek. Yıldırım, resmi ziyaret için bu sabah ABD'ye hareket etmişti.

Sabah saatlerinde ilk gelen bilgiye göre Yıldırım'la Pence, bugün görüşeceklerdi. Ancak Pence'in 8 Kasım'da Teksas'a gidecek olması görüşmeyi bir gün geciktirdi.