Başbakan Yıldırım'dan öğrencilere burs müjdesi

BAŞBAKAN Yıldırım: "2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz."