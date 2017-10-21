Başbakan Yıldırım'dan öğrencilere burs müjdesi

BAŞBAKAN Yıldırım: "2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene, haydi bakalım 470'e çıktı. Hayırlı olsun, bunu da ilk Elazığ'da açıklamış oluyoruz."
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