Başbakan'dan İstanbul'u vuran sel felaketi için açıklama

İSTANBUL'DA gece saatlerinde başlayan yağış sabah etkisini artırdı. Çok şiddetli bastıran yağış İstanbul'un pek çok noktasında sele neden oldu. Yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Yağış nedeniyle İstanbul Metrosu ve metrobüs yollarında su baskınları yaşandı, E-5'te trafik durma noktasına geldi.İstanbul'u vuran şiddetli yağış nedeniyle açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Olay bir afet, can kaybı yok, kontrol altında. Hasar için gereği yapılacak" açıklamasında bulundu.
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