Başarılı sanatçı Erhan Avcı Gökhan Koca ile 'Günaydın Alanya'nın konuğu

ERHAN Avcı 8 Ekim Salı günü Yeni Nesil Kanal Dim TV'de Dim Radyo Genel yayın yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu Gökhan Koca ile 'Günaydın Alanya' programının canlı bağlantı konuğu oluyor.

ERHAN AVCI KİMDİR?

Almanya'da dünyaya gelen Erhan Avcı 10 yaşına kadar burda yaşayıp 3.sınıftayken ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. Eğitim hayatını İzmir'de tamamlayan ve Ege Üniversite'si Moda tasarımı bölümünü bitiren Erhan Avcı, ardından grafikerlik eğitimi de aldı.Akabinde Anadolu Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünü de başarıyla tamamlayan Avcı, Asmodeus'un kaosu adlı kitabının kapak ve poster tasarımınıda kendisi yapmıştır.

Enerji sistemlerine merakından dolayı terapistlik eğitimi de alan Erhan Avcı önemli sağlık kuruluşlarında terapist olarak da çalışmıştı.Çok yönlü yetenekli kişiliğinin içinde müzikte olmazsa olmazlarından olan Avcı, ayrıca söz ve beste de yapmaktadır. Profesyonel anlamda ilk çalışması olan 'iban' isimli single çalışmasını kısa bir süre önce müzikseverlerle buluşturdu.

Müzik adına bir çok çalışmasını yakın zamanda sektöre sunmayı planlayan Erhan Avcı'nın 'İban' ismli teklisi 'süper Müzik' etiketi ile çıktı.