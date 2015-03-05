Başak’tan ‘Hal’ çıkarması

ALANYA’DAN toplanan meyve ve sebzeleri diğer şehirlere nakliye etmek için kamyonlara yükleyen Alanya Toptancı Hali esnafını ziyaret eden AKP Antalya Milletvekili Aday Adayı Harita Mühendisi Mustafa Başak, aynı zamanda komisyoncu eski AKP İlçe Teşkilatı yöneticilerinden Ali Putur’u da ziyaret etti. Putur ve esnaf ile halin mevcut durumu, Hal Yasası’nın artıları ve eksileri, yeni hal projesi üzerine konuşan Başak, “Hedef 2023’e 23 Proje” başlıklı projelerinden doğrudan tarımla ilgili olanları anlattı. Özellikle Türkiye genelinde organik tarım alanlarının tespit edilmesi ve organik tarımın teşvik edilmesi ya da kümeleşme sisteminin getirilmesi için yaptığı çalışmaları aktaran Başak, üretici ve komisyoncunun refah düzeyini yükseltecek projelerden de bahsetti.16:23