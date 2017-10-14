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Başakşehir - Alanyaspor maçının kadroları açıklandı

Süper Lig'de bugün saat 16.30'da oynanacak olan Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı

Başakşehir - Alanyaspor maçının kadroları açıklandı

Süper Lig'de bugün saat 16.30'da oynanacak olan Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı

14 Ekim 2017 Cumartesi 15:37
Başakşehir - Alanyaspor maçının kadroları açıklandı
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BUNA göre, ev sahibi Medipol Başakşehir sahaya, Volkan, Chilchy, Attamah, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Elia, Da Costa,  Mahmut, Junior ve Adebayor 11'i ile çıkacak.
Konuk ekip olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise, sahaya kalede Remy, savunmada Gassama, Welinton, Fofana, N'Sakala, orta alanda Taha, Sackey, Emre Akbaba, kanatlarda Efecan, Fernandes, ileri uçta da Vagner Love 11'i ile çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporSüper LigMedipol Başakşehir
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