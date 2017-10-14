Başakşehir - Alanyaspor maçının kadroları açıklandı

BUNA göre, ev sahibi Medipol Başakşehir sahaya, Volkan, Chilchy, Attamah, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Elia, Da Costa, Mahmut, Junior ve Adebayor 11'i ile çıkacak.

Konuk ekip olan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise, sahaya kalede Remy, savunmada Gassama, Welinton, Fofana, N'Sakala, orta alanda Taha, Sackey, Emre Akbaba, kanatlarda Efecan, Fernandes, ileri uçta da Vagner Love 11'i ile çıkacak.