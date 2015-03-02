Başak kahvaltıda buluşturdu

KONAKLI Mahallesi’nde Mustafa Başak’a ait yazlık evin bahçesinde düzenlenen kahvaltıya Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Ömer Kocaman, Hüsnü Akçalıoğlu, Ali Kiriş, Ferdi Çakar, Habibe Gülden Özdil, Halil Kulak, AKP Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ katıldı. Misafirlerini kapıda karşılayan Başak, kahvaltı esnasında ikramlarla yakından ilgilendi. Neşeli bir ortamda geçen kahvaltı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Başak, 19 ilçede düzenlenen aday adayı tanıtım toplantılarına katıldıklarını ve hep birlikte yorgunluk atmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi. Başak, “Temayül Yoklaması’nın ardından aday adayı arkadaşlarımızla kahvaltıda buluştuk. Bundan sonra hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 7 Nisan’da hangimiz aday olarak çıkarsa çıksın ekip ruhu ile çalışacağız. Alanya sıralamada hak ettiği yeri alacaktır. İnşallah 400 milletvekilini çıkaracağız” dedi.

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