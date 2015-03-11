Başak Hatipoğlu’nu ağırladı

SEÇİM çalışmalarını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı Harita Mühendisi Mustafa Başak'ın katkılarıyla Cikcilli Düğün Salonu'nda bir sohbet organizasyonu gerçekleştiren ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu büyük ilgi gördü. Başak, ilk olarak Ciğerci Turan Usta'da yemek ikram ettiği Hatipoğlu’nu daha sonra Keyfi Künefe'de ağırladı. Sohbetin yapılacağı Cikcilli Düğün Salonu’na birlikte giren Başak ve Hatipoğlu halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Salona izdihamdan dolayı güçlükle girebilen Hatipoğlu, yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Program sonunda Başak, Hatipoğlu'na Alanya'nın tanıtımında kullanılan 'Keykubat' isimli biblo bebek hediye etti. Programa yoğun ilgi gösteren halk, Hatipoğlu'nun Cikcilli’ye gelmesindeki katkılarından dolayı Başak’a teşekkür etti. Salondan yine birlikte ayrılan Başak ve Hatipoğlu, günün yorgunluğunu Chocolate House'da attı.