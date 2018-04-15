Başağrısı ile hastaneye gitti, kafatasını çıkarıp tümörü temizlediler

KONYA'DA askerlik yapan 25 yaşındaki Yakup Kızılay terhisine 1 hafta kala gittiği kulak burun boğaz doktoruna artan baş ağrılarından bahsederek beyin tomografisi çektirdi. Beyninde tümör tespit edilen Kızılay, İzmir'e geldikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü başvurdu. 6 kişilik ekiple kafatası kemiği kaldırılan Kızılay'ın tümörü temizlendi. Hayati risk taşıyan tümörden kurtulan Kızılay yaşama yeniden bağlandı.

TESEDÜFEN ÖĞRENDİ

Yakup Kızılay yaptığı açıklamada, tesadüfen öğrendiği rahatsızlığı nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini anlatarak, ameliyat sonrası oluşabilecek riskler nedeniyle büyük korkular yaşadığını söyledi.

''ARTIK EN UFAK SIKINTIM OLDUĞUNDA HASTANEYE GELECEĞİM''

Tetkiklerin ardından zorlu geçeceğini düşündüğü ameliyata çekinerek hazırlandığını aktaran Kızılay, "Ameliyatın 7 saat sürmesi bekleniyordu ama hızlı geçti biran önce çıkardı beni doktorum. Tedavi süreci içinde elinden geleni yaptı, iyileşme süreci biraz geç bekleniyordu erken toparlandım, şuanda her hangi bir sıkıntım yok ufak tefek ağrılar dışında. Hastaneye daha erken müracaat etsem sonucu daha önce öğrenecektim artık en ufak bir sıkıntım olduğunda hastaneye geleceğim." dedi.

BEYNİNDEN ÇIKAN TÜMÖRÜ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDI

Kızılay, ameliyat sonrası beyninden çıkan tümörü görünce şaşkınlık yaşadığını, kemiğe yapışmış ve kemik sertliğine dönüşen kitleyi görünce ne kadar ciddi bir operasyon geçirdiğini anladığını dile getirdi. Yeniden sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Kızılay, operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Hülagü Kaptan ve ekibine teşekkür etti.

"RASTLADIĞIMIZ ENDER DURUMLARDAN BİRİ''

Tetkikler sonrasında beynin en değerli yeri olarak nitelendirilen sol tarafında 5 santimetreye 5 santimetre büyüklüğünde tümör tespit ettiklerini aktaran Doç. Dr. Hülagü Kaptan, hastayla operasyonun risklerini paylaştıktan sonra 6 kişilik bir ekiple ameliyatı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kaptan, zor bir ameliyat sürecine hazırlandıklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi: "7-8 saati bulabilecek bir operasyon planlamıştık. Ameliyata girdiğimiz zaman cildi geçiyoruz daha sonra çok kabaca söylemek gerekirse kafa kemiğini kaldırıyoruz. Burada bir problemle karşılaştık çünkü kemiği kaldıramadık. Çünkü tümör bir kemik yapısı haline dönüşmüş ve kafa kemiğine yapışıktı. Bu bizim rastladığımız ender durumlardan birisiydi.''

UZUN UĞRAŞ SONRASI TÜMÖR ÇIKARILDI

Bayağı uğraştık bunu ayıramadık sonradan etrafını dönerek güzel bir şekilde tam olarak tümörü çıkardık. Tabi bu hasta için çok büyük bir şans oldu. Bu tümörlerin tam olarak çıkması zaman zaman zor olabiliyor. Uzun işlemler gerektiriyor. Burada ise bir kemik yapı tamamen beynin içerisinde bir diş gibi ama bir taraftan da baktığınız zaman beyinle kendisi arasında sınırlar koymuş bir şekilde ortadaydı. Tümörü tam olarak çıkardık ameliyat çok hızlı bir şekilde sona erdi. Beklediğimizden daha hızlı bir şekilde, yaklaşık 1 saatte sonlandı. Hastamızın yoğun bakım sürecine ihtiyaç olmadı. Ameliyat öncesinde karşılaşabiliriz dediğimiz problemlerin hiç birisiyle karşılaşmadık."

"TECRÜBEMİZİ MESLEKTAŞLARIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ''

Gerçekleştirdikleri operasyonun tıpta az rastlanan türde olduğunu ve bu nedenle tecrübelerini diğer meslektaşlarıyla paylaşacaklarını aktaran Kaptan, "İlginç vakaları biz değişik kongrelerde poster olarak, tebliğ sözel sunum olarak sunuyoruz meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Daha sonra da bunu olgu sunumu olarak yayınlayacağız dergilerde. Tecrübemizi Türkiye'deki ve dünyadaki diğer meslektaşlarımızla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.